Investitionen in Rheinberg : CDU will Fördertöpfe schnell anzapfen

Rheinberg Über Landesmittel aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ soll ein neues Sportheim in Millingen gebaut werden. Und in Borth soll ein Dorferneuerungskonzept für eine Modernisierung etwa des Marktplatzes sorgen.

Denn, so argumentiert die CDU, die Landesregierung schaffe mit einem sehr kurzfristig aufgelegten Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten die Möglichkeit, einen solchen Neubau in diesem Jahr mit 100 Prozent und in den Folgejahren 2021/22 mit einer 90-prozentigen Förderung zu bezuschussen. Dies werde erreicht, indem das Land NRW die fällig werdenden städtischen Eigenanteile für das Sonderprogramm zur Förderung der Sport­infrastruktur mit übernehme.

Das jetzt genutzte Sportheim an der Jahnstraße in Millingen ist in keinem guten Zustand und hat in der Vergangenheit bereits mehrfach für Diskussionsstoff gesorgt. Die CDU ist der Meinung, dass der Flachbau am besten durch einen kompletten Neubau ersetzt werden sollte.

Die CDU halte es für dringend geboten, in Borth zu investieren. „Ich habe 1973 geheiratet, seither ist am Marktplatz nichts mehr getan worden“, so der Politiker. Auch müsse überlegt werden, was am Standort des jetzigen Edeka-Marktes passiere, wenn Betreiber Thomas Luft ihn bald aufgebe und Richtung Borther Sportplatz neu baue. Weisser: „Für den Fall, dass der jetzige Markt abgerissen werden sollte, müssen wir überlegen, was dann dort passiert, ob die Fäche vielleicht als Parkplatz für den Friedhof genutzt wird.“ Zudem bestehe Handlungsbedarf durch die anstehende Kanalsanierung im Hesperfeld, und das ehemalige Borther Rathaus – es beherbergt heute eine Zahnarztpraxis und Wohnungen – habe eine Renovierung dringend nötig. Unter anderem müsse das Hinterhaus abgerissen werden. Auf Antrag der CDU sei bereits im März 2019 Geld für das Vorhaben in den Haushalt eingestellt worden, sagt Weisser. Im November wurde der Auftrag an ein Planungsbüro vergeben. „Unser Antrag hat noch Bestand“, so der Fraktionschef. Voraussichtlich im September sei eine Bürgerbeteiligung geplant. Der Rat muss das Konzept für Borth beschließen.