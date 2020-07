Weiterbildung in Düsseldorf : CDU will die musikalische Bildung für Kinder sichern

In vier Schulen im Stadtbezirk 5 soll wieder Musikunterricht stattfinden. Foto: dpa/Michael Hanschke

Stadtbezirk 5 Im Düsseldorfer Norden hat die Musikschule vor Corona Räume in städtischen Schulen für ihren Unterricht genutzt. Das soll wieder nach den Sommerferien fortgesetzt werden, fordert die CDU.

Von Julia Brabeck

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung 5 möchte, dass nach den Sommerferien wieder im Düsseldorfer Norden ein geregelter Betrieb der Musikschule aufgenommen wird. Die Musikschule belegt in vier Grundschulen in Wittlaer, Kaiserswerth, Stockum und Angermund insgesamt 15 Räume für ihren Unterricht, da die eigenen Räume in der Prinz-Georg-Straße nicht ausreichen.

Obwohl es nach der Coronaschutzverordnung seit Anfang Juni wieder möglich war, Schulgebäude für weitere Angebote zu nutzen, wurde diese Möglichkeit nicht umgesetzt. „An einigen Stellen werden Konflikte mit dem Schulbetrieb unter Einhaltung der Hygienevorgaben gesehen, die es zu lösen gilt“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Benedict Stieber. In der Grundschule in Kaiserswerth, in der bislang acht Räume von der Musikschule genutzt wurden, gibt es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, den Grundschülern und den Musikschülern jeweils eigene Toiletten zur Verfügung zu stellen. „Hier müssen sowohl kurzfristige Maßnahmen, wie das Aufstellen einer mobilen Toilettenanlage auf dem Schulhof, als auch langfristige Lösungen innerhalb der Räumlichkeiten der Grundschule gefunden werden“, sagt Stieber. Er möchte auch, dass geprüft wird, ob auch öffentliche Räume im Stadtbezirk 5 für den Musikunterricht in Frage kommen.