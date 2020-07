Lintorfer Manege : Kinder machen ihr Trommeldiplom

Lintorf Das Jugendzentrum Manege in Lintorf bietet noch bis zum 16. August ein Ferienprogramm an. Es gibt Figurentheater, Musik und ein Wettmalen.

Am Freitag, 31. Juli, können sich Besucher auf Rock und Metal der Bands „Carla“ und „Citizen Down“ freuen. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt für das Doppelkonzert beträgt 5 Euro.

Auch in der letzten Ferienwoche gibt es weitere Angebote. Am 4. August finden zwei Vorstellungen des Seifenblasen Figurentheaters statt. Vormittags um 11 Uhr wird „Der dicke fette Pfannkuchen“ für Kinder ab drei Jahren aufgeführt und nachmittags folgt um 16 Uhr „Cowboy Billy“ für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren.

Ab dem 5. August wird eine Yogareihe für Kinder angeboten. Am darauffolgenden Tag, 6. August, können sich Kinder und Erwachsene beim Mitmachzirkus ab 14 Uhr ausprobieren und am 7. August wird bei der MalJam um die Wette gemalt. Als einer der letzten Veranstaltungen erhalten, am 13. August ab 15.30 Uhr, Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mit der kleinsten Blaskapelle der Welt ein Trommeldiplom.