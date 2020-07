Heiligenhaus : Fahrkartenkontrolle: Streit im Bus eskaliert

Heiligenhaus Zu Streit und Gerangel zwischen Kontrolleuren und Fahrgästen kam es nach Polizeiangaben in der Linie 771 zwischen Velbert und Heiligenhaus. Bilanz der Fahrscheinkontrolle: drei leicht Verletzte.

(köh) Die Fahrkartenkontrolle eskalierte am späten Dienstagnachmittag vor der Haltestelle Pinner Straße. Es kam es zu einer zunächst verbalen und anschließend sogar körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Fahrgästen. Der Busfahrer, ein Kontrolleur und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Auch die im Fahrerbereich angebrachte Corona-Schutzbarriere wurde beschädigt. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei hatten sich sowohl die Gruppe als auch der betreffende Fahrgast ohne Fahrschein bereits entfernt. Am Abend meldeten sich einige Personen aus der betreffenden Gruppe in der Velberter Polizeiwache, um eine Strafanzeige gegen die aus ihrer Sicht nicht angemessen eingeschrittenen Kontrolleure zu erstatten. Widersprüchliche Angaben stehen im Raum, die Ermittler bitten unbeteiligte Zeugen, sich zu melden unter Tel.: 02051 / 946 6110.