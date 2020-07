Städtische Internetseite : „Die Internetseite der Stadt hat den Charme eines Telefonbuchs“

Ratingen Bürgermeisterkandidat Manfred Evers kritisiert den städtischen Auftritt im Internet: zu textlastig, unübersichtlich, nicht barrierefrei.

Der Bürgerservice hat den Charme eines Telefonbuches“ attestiert Tim Bruns, Leiter einer Werbeagentur, die auch Webseiten erstellt, der Stadtseite. Er listet mehrere Kritikpunkte auf: Unter anderem fehlt in seinen Augen eine klare Struktur, die es Nutzern erleichtert, Informationen zu finden. Sein Vorschlag: Die Startseite komplett überholen und Inhalte auf das Wesentliche reduzieren. Größere Schriften, aussagekräftige Bilder und Überschriften und Hintergründe in Kontrastfarben würde die Nutzung erleichtern.

Bruns macht auch Probleme aus, die das Verarbeiten der Seite durch Lesegeräte erschweren oder unmöglich machen. So müssten es alternativen Textbeschreibungen zu Bildern geben, damit Lesegeräte für Blinde vorlesen können, was auf dem Bild zu sehen ist.

Manfred Evers will diese Vorschläge nun an die Stadtverwaltung weiterleiten, in der Hoffnung, dass der Internetauftritt so gestaltet wird, dass er der EU-Richtlinie entspricht.