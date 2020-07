Ratingen Lintorf : Fund aus Lintorf schreibt Geschichte

Bei den vorbereiteten Arbeiten für ein Bauprojekt in Ratingen Lintorf wurde ein Brunnen gefunden. Darin lag eine Amphore, komplett erhalten. Foto: Cordula Brand Archbau

Ratingen Ein Stück Lintorfer Geschichte hat ihren Weg ins Landesmuseum Bonn gefunden. Dort steht es nun einen Monat lang im Rampenlicht. Die Amphore wurde 2016 bei Bauarbeiten in Lintorf gefunden.

Die Mitarbeiter der Firma Adams Wohnungsbau staunten nicht schlecht, als sie im Jahr 2016 bei den Arbeiten zu einem Bauprojekt in Lintorf Am Weiher auf antike Fundstücke stießen. Herbeigerufene Fachleute einer auf archäologische Ausgrabungen speziaklisierten Firma (Archbau) förderten einen mittelalterlichen Siedlungsplatz zutage.

Ein ebenfalls freigelegter Brunnen barg weitere Überraschungen. Es dauerte aber fast drei Jahre, bis die Spezialisten diese ans Tageslicht befördern konnten. Der Grundwasserspiegel stand so hoch, dass an Grabungsarbeiten im Brunnen nicht zu denken war. Erst im August 2019 gab der Brunnen sein Geheimnis preis.

Kräuterliköre made in Lintorf

Keine Schnapsidee : Kräuterliköre made in Lintorf

„Der Brunnen bestand aus zwei Teilen, einer hölzernen Röhre im unteren und einer steinernen im oberen Bereich, seine erhaltene Tiefe betrug insgesamt 3,5 Meter.“ So dokumentierten die Mitarbeiter von Archbau ihren Fund. Der Brunnen barg neben den zahlreichen Funden wie Keramikscherben, Schlackestücken und Tierknochen auch einen Pferdeschädel. Der Boden des Brunnens wies eine Lage Steinplatten auf, auf der sich zwei durch Steine getrennte Schichten aus fingerdicken Zweigen befanden. Darüber lag eine graue Sandschicht. Laut Archäologen sollte diese Schicht das Grundwasser filtern.

Die Amphore mit einem Bauchdurchmesser von 43 Zentimetern besteht aus einem in dieser Zeit häufig verwendeten Ton, der beim Brennen eine graue Farbe annimt. „Anhand von Vergleichsfunden konnten ermitteln, dass es sich um einen typischen Gebrauchsgegenstand aus dem elften bis 14. Jahrhundert handelt“, so Jens Schubert vom Amt für Bodendenkmalpflege. Wofür die Amphore eingesetzt wurde, kann auch Jens Schubert nicht beantworten: „Aufgrund des großen Fassungsvermögens (50 Liter, Anm. d. Red.) vermutlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln wie Getreide. Aber auch eine Verwendung als Weinkrug ist denkbar.“

Der Brunnen ist inzwischen abgetragen. Die Planken wurden zur Konservierung ins Landesmuseum in Bonn gebracht und mit einer speziellen Flüssigkeit behandelt. Hier warten sie auf eine Restaurierung. „Der Siedlungsplatz wurde sorgfältig dokumnetiert und geborgen“, so Jens Schubert. Nachdem die Ausgrabungen die Bauarbeiten erheblich verzögerten, konnte das Vorhaben Am Weiher nach deren Abschluss umgesetzt werden.