Digitalisierung : Auf dem Weg zum papierlosen Ratsmandat

Ratingen Der neu geschaffene Digitalausschuss des Rates hat sich auch mit der Modernisierung des Ratsinformationssystem der Stadt Ratingen beschäftigt.

Der seit langem bestehenden Forderung nach einem modernen Ratsinformationssystem, zum Beispiel mit wesentlich verbesserter Funktionalität und auch Geschwindigkeit wird nun Rechnung getragen. So wurde dem Ausschuss das zur Einführung vorgesehene System SD.NET in einer Online-Vorführung vorgestellt. CDU-Ausschusssprecher Holger Tappert konnte durchsetzen, dass auch für die übrigen Ratsmitglieder diese Präsentation kurzfristig wiederholt wird.

„So nähern wir uns dem papierlosen Ratsmandat“, so CDU-Ausschussmitglied Wolfgang Mader. Die positiven Aspekte in diesem System seien deutlich erkennbar. „Hierbei ist sehr wohl zu berücksichtigen, dass dieses System zwar Ratsinformationssystem heißt, es aber zu 90 Prozent Verwaltungsabläufe betrifft und so positiv beeinflusst,“ so der Kommentar von Holger Tappert.