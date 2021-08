Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben-Tages-Inzidenz gibt am Dienstag leicht nach

Kreis Mettmann Für Dienstag meldet das Kreisgesundheitsamt 25 Neuerkrankungen, nach 38 am Montag. Fast alle Kennzahlen rund um Corona sind am Dienstag leicht gesunken. Nur die Zahl der Krankenhaus-Patienten hat sich erhöht.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 906 Infizierte erfasst; so viel wie am Montag. Davon leben in Erkrath 82 (-4; 4 neu erkrankt), in Haan 47 (+1; 1 neu), in Heiligenhaus 47 (-2; 1 neu), in Hilden 117 (+1; 3 neu), in Langenfeld 91 (+/-0; 1 neu), in Mettmann 37 (+/-0; 1 neu), in Monheim 131 (+/-0; 3 neu), in Ratingen 124 (+3; 6 neu, in Velbert 217 (+3; 5 neu) und in Wülfrath 13 (-2).