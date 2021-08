Ratingen : Mädchen können einen Tag Prinzessin sein

Am Sonntag, 29. August, ab 14 Uhr können sich Mädchen vor dem Haus zum Haus in Prinzessinnen verwandeln. Foto: Drahomira Schmid

Ratingen Die Ratingerin Drahomira Schmid macht am Sonntag, 29. August, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr Mädchenträume wahr und verwandelt sie vor der Wasserburg Haus zum Haus in Prinzessinnen.

() Um den Nachmittag perfekt zu machen, bringt Schmid jede Menge Requisiten mit. Die Besucherinnen können in zauberhafte Kleider schlüpfen, ein Krönchen tragen und sich mithilfe der mitgebrachten Utensilien in Majestäten verwandeln. Beim abschließenden Fotoshooting entsteht eine Erinnerung an den besonderen Tag.