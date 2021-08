Seniorennachmittag : Kaffeetrinken und Bingo im Pfarrgarten

Dem Aufruf der beiden Lintorfer Begegnungsstätten zum gemeinsamen Kaffeetrinken und Bingo spielen folgten auch in diesem Jahr wieder viele Senioren.

Das unbeständige Wetter bis kurz vor Beginn am Freitag um 14.30 Uhr machten Bettina Borsch und Uwe Reuning (beide Aktivtreff) sowie Sabine Kempken und Tatjana Karategin (beide Awo) erst einmal nervös. Aber ab 14 Uhr war die Sonne den Senioren wohl gesonnen und schien den ganzen Nachmittag über, so dass alle das gemeinsame Kaffeetrinken und Bingo spielen im Freien genießen konnten. Die Freude über ein gemeinsames Zusammensein in größerer Runde konnte man den fröhlichen Unterhaltungen entnehmen, sowie auch dem gelösten Gelächter.