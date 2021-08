Polizei warnt im Kreis Mettmann : Trickbetrug: „Eine Flut von Fällen“

Die Betrüger melden sich telefonisch bei ihren Opfern. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Mettmann Polizei warnt vor der Masche falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon. In der vergangenen Woche ein Fall in Heiligenhaus, ein weiterer nun in Velbert.

(RP) Das scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Die Polizei registriert nach eigenen Angaben „seit geraumer Zeit“ eine Flut von Betrugsversuchen durch so genannte „falsche Microsoft-Mitarbeiter“.

Die Serie: Auch in den vergangenen Tagen wurden der Polizei wieder Dutzende solcher betrügerischen Anrufe gemeldet.

Der aktuelle Fall: Im Falle der 60-Jährigen war Folgendes passiert: Am Montag (23. August) klingelte gegen 12:30 Uhr das Telefon der Velberterin. Als diese abnahm, meldete sich ein Mann, der sich auf Englisch als Mitarbeiter von „Microsoft“ ausgab. Dieser habe ein Problem an ihrem PC festgestellt, den er nun gerne beheben würde, wozu die Velberterin den Anweisungen des Mannes Folge leisten müsse. Durch geschickte Gesprächsführung schaffte es der Betrüger, sich auf das Betriebssystem des PCs der Frau aufschalten zu lassen, wo er letztendlich über das Online-Banking 100 Euro auf ein bislang noch unbekanntes Konto transferierte.