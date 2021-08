Bundestagswahl : Die Stimmabgabe in Ratingen läuft an

Die Stimmabgabe in Ratingen läuft an

Ratingen Das Briefwahlbüro im Rathaus hat geöffnet und auch die Wahlbenachrichtigungen sind auf dem Postweg. Für das Wahllokal „Weiße Villa“ muss wegen eines Wasserschadens noch Ersatz gefunden werden.

Wer am eigentlichen Wahltag, 26. September 2021, sein Wahlrecht nicht wahrnehmen kann, kann einen Antrag auf Teilnahme an der Briefwahl stellen: entweder schriftlich unter Angabe des Namens, der Anschrift und des Geburtsdatums per E-Mail an buergerbuero@ratingen.de oder durch persönliche Vorsprache im Briefwahlbüro. Auch online ist die Beantragung möglich: www.ratingen.de oder direkt über den Link: https://infoservice.ratingen.de/IWS/. Wer persönlich im Briefwahlbüro vorbei schaut, kann entweder die Antragsunterlagen mitnehmen, oder gleich vor Ort wählen.

Das Briefwahlbüro ist montags und dienstags von 8 Uhr bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Freitag, 24. September, bleibt das Briefwahlbüro bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 25. September, ist es geschlossen.

Ebenfalls aufgedruckt ist das Wahllokal, dass die Wahlberechtigen am Wahltag aufsuchen können. Insgesamt gibt es 72. Diese sind analog der vergangenen Kommunalwahl. Wegen der Pandemie waren diese teilweise von Seniorenheimen in andere Einrichtungen verlegt worden wie beispielsweise im Ratingen Osten vom Haus Salem in die Grundschule an der Bruchstraße. Darüber hinaus wird das Wahllokal im Awo Seniorentreff „Weiße Villa“ an der Düsseldorfer Straße wegen eines Wasserschadens nicht nutzbar sein. Leider, so die Stadt Ratingen, seien die entsprechenden Wahlbenachrichtigungskarten schon auf dem Weg. Ein alternatives Wahllokal werde gerade geprüft und noch kommuniziert.