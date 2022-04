„Aktion Mensch“ in Heiligenhaus : Fest rund um das „Neue Pastorat“ zusammen mit der „Aktion Mensch“

„Aktion Mensch“ in Heiligenhaus

Heiligenhaus Zumba im Rollstuhl, Theater, Workshops und viel Musik: Am Samstag, 7. Mai, ist ab 10.30 Uhr viel los in Heiligenhaus rund um das Hotel „Neues Pastorat“.

Der in Heiligenhaus sehr rührige Verein hat einige Attraktionen vorbereitet: Die inklusive Band „Studio 13“ und eine inklusive Theatergruppe aus Krefeld werden den Heiligenhauser Bürgern ihre Kunst vorführen. Außerdem zeigen ganz Sportliche, wie sie Zumba im Rollstuhl tanzen. Insgesamt gibt es fünf Aufführungen zwischen 10 und 14 Uhr.

Neben den Vorführungen wird eine Wanderausstellung zu sehen sein; außerdem das KulturTandem und der Film „Inklusive Beratung“. Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmtes Leben, KSL, Düsseldorf bietet einen Workshop zur Politischen Partizipation an. Anwesend sein werden auch kommunale Politiker, Vertreter und Geschäftsleute aus der Stadt Heiligenhaus und Experten.

„Wir haben ein Programm auf die Beine gestellt, das hoffentlich viele Menschen anspricht. Schließlich wollen wir auch die Heiligenhauser Bürger für das Thema der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sensibilisieren“, betont Margit Benemann, Geschäftsführerin von Pro Mobil. Es geht auch darum aufzuzeigen, wo und was die Stadt Heiligenhaus konkret für mehr Barrierefreiheit und Inklusion tun kann. „Ich freue mich auf viele Gespräche mit den Bürgern und hoffe, dass wir Projekte auf den Weg bringen können“, so Margit Benemann abschließend.

Die Aktion Mensch gibt es seit mehr als 55 Jahren. Mit den Einnahmen aus ihrer Soziallotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1000 soziale Projekte für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche. Damit gilt sie als die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Gemeinsam mit Verbänden, Organisationen und Initiativen will Aktion Mensch jetzt unter anderem auf die fehlende Barrierefreiheit in vielen Bereichen aufmerksam machen. Zum 30. Mal finden bundesweit rund um den 5. Mai zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt.