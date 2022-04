Hilfe aus Heiligenhaus : Soroptimist-Frauen sammeln für Ukraine-Flüchtlinge

Yvonne Löcher, Miriam ten Eicken und Wiebke Förster. Foto: RP/SI

Heiligenhaus Die Soroptimisten finanzieren unter anderem Bus-Hilfstransporte Richtung Ukraine. Spenden aus Heiligenhaus helfen. Es geht um mehr als nur Geld.

(RP) Der Soroptimist International Club Heiligenhaus-Velbert hat einen Bus-Hilfstransport finanziert und zusammen mit dem Verein IHLA Integrationshilfe Velbert Langenberg Flüchtende aus der Ukraine Anfang März nach Velbert geholt. Jetzt hat auch das Team des Obst- und Gemüsegeschäftes ten Eicken an der Hauptstraße in Heiligenhaus dem SI-Club eine Spende in Höhe von über 600 Euro zukommen lassen.

„Jeder überlegt ja, wie er helfen kann. Ich habe eine Spendenbox aufgestellt und unsere Kunden*innen um Unterstützung gebeten – im Geschäft selbst, aber auch in unserer WhatsApp-Gruppe“, sagt Miriam ten Eicken.

Von der Spendenbereitschaft war sie selbst überrascht: „Die Menschen spenden gerne, manche sogar jede Woche einen großzügigen Betrag. Ich gebe das Geld weiter – an SI, an IHLA, an Menschen, die mit Hilfsgütern in die Ukraine fahren.“ Und es wird nicht nur Geld gespendet: über die Social-Media-Kanäle werden zum Beispiel auch Fahrräder und Nähmaschinen und sogar komplette Wohnungsinventare in kürzester Zeit bereitgestellt und verteilt.

Der SI-Club Heiligenhaus-Velbert nimmt Spenden wie die von Miriam ten Eicken gerne entgegen, sammelt aber auch in den eigenen Reihen – über 14.000 Euro sind schon zusammengekommen. Und was macht der Club mit dem gespendeten Geld? „Auch wir versuchen, direkte Hilfe zu leisten. Wir haben zum Beispiel den Frauen, die mit dem Bus-Hilfstransport gekommen sind, Drogerie-Gutscheine übergeben, damit sie eigenständig ihren Bedarf an Hygieneartikeln decken können. Wir werden auch noch Gutscheine für Bekleidungshäuser ausgeben.