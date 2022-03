Zwischenbilanz in Heiligenhaus : „Heljens hilft Ukraine“ – eine Stadt macht mit

Taner Egin-Richter, Serhii Podorozhnyi, Bogdan Bibly und Andreas Holthaus (v. l.) freuen sich über einen weiteren mit Hilfsgütern befüllten Transporter. Foto: RP/Welsch

Heiligenhaus Hilfen strukturieren, Helfer untereinander vernetzen – die Ukraine-Aktionen nehmen nach einem Blitzstart organisatorisch Formen an.

Von einem privaten Einfall am Wohnzimmertisch zu einer Aktion, die völlig neue Wege geht – das dauerte gerade einmal gut zwei Wochen. So lange ist es her, dass sich die Initiative „Heljens hilft Ukraine“ gegründet hat. Seitdem hat die Gruppe mit Schwung losgelegt. Transporte fuhren Richtung Ukraine „und die vielfältige Unterstützung der Heiligenhauser ist schlicht überwältigend“, heißt es in einer Zwischenbilanz. „Ich selbst kann nicht fassen, was wir in so kurzer Zeit alles auf die Beine gestellt haben“, So klingt das erste Resumee von Initiator Taner Egin-Richter ein erstes Resümee. „Das ist Ergebnis eines großartigen Teamworks innerhalb unserer Initiative, der engen Abstimmung mit der Verwaltung und vor allem der unglaublichen Hilfsbereitschaft der Heiligenhauser.“

Beispiel eins: Mit einem ersten vom Autohaus Croll & Sondermann gestellten Kleintransporter startete bereits vorige Woche ein Transport Richtung Lviv (Lemberg) in der Ukraine. Am vergangenen Wochenende sind direkt zwei Fahrzeuge mit den zahlreichen gespendeten Hilfsgütern unterwegs. Dass die Hilfe in Lviv ankommt, belegen Fotos, die von dort gesendet werden. „Stoffe und Dämm-Materialien werden zu Schutzwesten und Erste-Hilfe-Taschen verarbeitet. Die von der Löwenapotheke mit der der Aktion ´Ein Teil mehr´ gesammelten Verbandsmaterialien und Medizin-Kittel werden im Krankenhaus Lviv sofort verwendet“, erläutert Andreas Holthaus, der zusammen mit seinem Schwiegervater Bogdan Bibly den ersten Transport bis zur Polnisch-Ukrainischen Grenze fuhr.

INFO Kontakte für alle, die helfen wollen Bankverbindung: Kreisparkasse Düsseldorf, BIC: WELADED 1 KSD IBAN: DE40 3015 0200 0018 0020 22; Stichwort / Verwendungszweck: UKRAINE-HILFE. Sammelstelle für Sachspenden: Fam. Egin-Richter, Dürerstraße 7. Büro & Anlaufstelle: Hauptstraße 145, Mo-Fr, 16 bis 19, Sa 9 bis 13 Uhr. Telefon: 0172 / 7123082 E-Mail.: egin.taner@arcor.de.

Beispiel zwei: In Heiligenhaus geht unterdessen die Sammlung weiterer Hilfsgüter unvermindert weiter. „Von einer Packung Batterien über Lebensmittel und warme Decken bis hin zu einer kompletten Wagenladung von Desinfektionsmitteln und Babywindeln reichen die Anlieferungen“, schildert Egin-Richter, dessen Garage in der Dürerstraße 7 zur Sammelstelle umfunktioniert wurde. Die Stadtwerke Heiligenhaus spendeten zahlreiche Schlafsäcke und Taschenlampen. Das alles wird dringend in Lviv benötigt.

Beispiel drei: Neben diesen Sachspenden erreichten auch erste Geldspenden die Initiative. „Wir hatten Stand Donnerstag schon über 2500 Euro auf dem Konto“, freut sich Dr. Jan Heinisch, der als Fördervereinsvorsitzender des Stadtmarketings schnell und unbürokratisch eine Bankverbindung zu diesem Zweck zur Verfügung stellte. „Das Geld wird zum Beispiel verwendet, um Fußballschuhe für Kinder zu kaufen oder einen Ausflug in den Zoo zu finanzieren. Es ist wichtig, dass Kinder ihre Kriegserlebnisse so schnell überwinden“.

Beispiel vier: Am Donnerstag konnte dann das vom Stadtmarketing Heiligenhaus als Anlaufpunkt für Flüchtlinge zur Verfügung gestellte Ladenlokal in der Hauptstraße 145 (neben Restaurant „Hermes“) bezogen werden. Auch dank der von Thold IT gespendeten Laptops und Laserdrucker sowie der von dem Velberter Unternehmen R+M de Wit gestifteten Stühle konnte hier die Arbeit direkt aufgenommen werden. „Neben der Sammlung und dem Transport von Hilfsgütern liegt uns die Betreuung von in Heiligenhaus ankommenden Kriegsflüchtlingen am Herzen“, erläutert der CDU-Stadtverbandschef Frank Jakobs. „Daneben haben wir hier die Möglichkeit, Gesicht zu zeigen und Hilfsangebote auch „offline“ anzunehmen“. Neben dem akuten Bedarf an Wohnraum sind beispielweise Handwerkerleistungen, Übersetzungen, Unterstützung bei Behördengängen bis hin zur Begleitung von Freizeitaktivitäten am Wochenende gefragt. Dass dies funktioniert, zeigte sich am Samstag. So konnte zum Beispiel direkt ein Wohnungsangebot entgegengenommen werden.