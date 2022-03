Heiligenhauser Opfer des Nazi-Terrors : Neue Stolpersteine erinnern an drei Geschwister

Der Stolperstein für Adele Jacobs befindet sich an der Hauptstraße/ Eingang Rathauscenter. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Der Künstler Gunter Demnig kommt im Juni nach Heiligenhaus, um die Steine für die Geschwister Gustav, Meta und Helene Jacobs wieder selbst zu verlegen.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, heißt es im Talmud. Ein Satz, den sich der Künstler Gunter Demnig zu Herzen genommen hat. 1992 rief er deswegen die Aktion „Stolpersteine“ ins Leben. Beinahe 90.000 dieser Steine wurden bis heute in ganz Europa gesetzt – jeder einzelne von ihnen erinnert an einen Menschen, dem in der Zeit des Nationalsozialismus sein Leben genommen wurde.

In Heiligenhaus sind bereits acht Steine in den Boden eingelassen, die an diese Leben erinnern und ihnen werden am Samstag, 11. Juni, drei weitere folgen: und zwar für die Geschwister Gustav Jacobs, Meta Herz, geborene Jacobs, und Helene Nora Jacobs. Künstler Demnig wird dann wieder selbst die Steine verlegen, nämlich an einem Ort, an dem bereits ein Stein liegt – der ihrer Schwester Adele.

INFO App erzählt Geschichten zu den Stolpersteinen Aktuell finden sich 15.302 Schicksale, an die mit Stolpersteinen in NRW erinnert wird, in der App „Stolpersteine NRW“ wieder. In einer Karte sind nicht nur die Steine verzeichnet, es werden auch Geschichten zu den Steinen erzählt, sowohl in Textform als auch von professionellen Sprechern eingelesen. Darunter sind auch Geschichten der Heiligenhauser Menschen jüdischen Glaubens Adele Jacobs, ihres Bruders Artur Jacobs, des Klempnerpaars Karl und Rosa Aron sowie Regimegegners Franz Frerich. Mehr dazu auf stolpersteine.wdr.de/web/de

Am Eingang zur Hefelmanngasse ist heute der Eck-Eingang zum Rathaus-Center. Der bereits vorhandene Stein werde mit den drei weiteren Steinen im Zuge der Stolpersteinlegung neu angeordnet, kündigt Kulturbüro-Chefin Kathrin Neuhaus an. Zur Stolpersteinlegung wird der Künstler Gunter Demnig die Steine wieder selbst verlegen. Pandemiebedingt war er im letzten Jahr bei der Stolpersteinlegung im Hefelmann-Park der Familie Siegmund, Günter und Hilde Oss nicht vor Ort.

Der dazugehörige Arbeitskreis, der vor kurzem reaktiviert wurde, tagt im April. Hier ist beispielsweise eine Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus in Planung. Ein Standort ist noch nicht gefunden, soll aber an einem „zentralen Ort in der Innenstadt, zwischen Kirche und Kirche“ zu finden sein, so Neuhaus. Auch weitere Stolpersteine seien in Planung, wenn auch nicht mal mehr eine Hand voll, wie die Kulturbüro-Chefin erklärt. So gebe es auch Menschen mit Heiligenhaus-Bezug, die bereits in einer anderen Stadt einen Stolperstein erhalten haben.

Den Jacobs-Geschwistern soll nun an ihrem ehemaligen Wohnhaus an der Hauptstraße 165 gedacht werden. Sie waren im 19. Jahrhundert die erste jüdische Familie, die in Heiligenhaus sesshaft wurde. Der Klempner und Feuerwehrmitgründer Salomon Jacobs (1848–1935) und seine Frau Luise, geborene Voß (1844–1925) hatten insgesamt sechs Kinder. Hedwig starb bereits im Alter von einem Jahr, alle ihre Geschwister jedoch fielen dem Holocaust zum Opfer.