Ratinger Workshop : Ideen sammeln für die Innenstadt der Zukunft

Ratingen Am 28. April gibt es einen Workshop in der Stadthalle.

(RP) „Zukunft Innenstadt – gemeinsam Stadt gestalten“ lautet der Titel eines Workshops am Donnerstag, 28. April, zu dem die Stadt Ratingen , die Ratingen Marketing GmbH (RMG) sowie das Ladenmanagement einladen. „Gemeinsam mit Immobilieneigentümern, Einzelhändlern, Gastronomen, Akteuren aus zentrumsrelevanten Einrichtungen sowie Bürgern möchten wir uns über die Zukunft unserer Innenstadt austauschen,“ erläutert Petra Cremer, Technische Beigeordnete der Stadt, den Beweggrund für die Veranstaltung in der Stadthalle.

Zum Auftakt wird Tina Schmidt, Branchenbeauftragte der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, einen Impulsvortrag zu allgemeinen aktuellen Entwicklungen und Trends in unseren Innerstädten halten. „Gleich im Anschluss wollen wir dann mit Besuchern ins Gespräch kommen“, sagt Silke de Roode vom Ladenmanagement. An vier Diskussionsinseln sollen Ideen und Anregungen gesammelt werden. Thema 1: Neue Nutzungen für die Innenstadt. Welche Angebotserweiterungen braucht die Ratinger Innenstadt? Thema 2: Anforderungen an die Innenstadt. Welche städtebaulichen und funktionalen Ansprüche muss die Stadt der Zukunft erfüllen? Thema 3: Engagement und Vernetzung. Welchen Mehrwert haben ein gutes Netzwerk und privates Engagement für die Zukunft unserer Innenstadt? Thema 4: Marketing. Was braucht aus Ihrer Sicht ein gutes Marketing?