Wanderwege bei Radevormwald : Bunte Steinreihen machen Mut in der Krise

An einem Feldweg im Süden des Stadtgebietes sind vielen Spaziergängern die Steinreihen aufgefallen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Unbekannte haben an einem Feldweg bei Radevormwald eine originelle Aktion gestartet. Dabei beweisen die Teilnehmer Fantasie mit ermutigenden Sprüche und Bildern, die teilweise aus Kinderbüchern stammen.

Vor einigen Wochen sind die ersten Steine an dem Schotterweg zwischen der Ortschaft Geilensiepen und dem Waldgebiet, das an die Froweinstraße grenzt, gelegt worden. Mit einem bunten handschriftlich geschriebenen Zettel, der am Anfang des Weges hängt, werden Kinder und Familien aus Radevormwald dazu aufgefordert, die Stein-Schlange durch bunte Steine zu ergänzen.

Das gemeinschaftliche Spiel trifft den Nerv der Zeit, denn während der Corona-Krise werden ursprüngliche, kreative und naturbezogene Spiele von vielen Menschen neu entdeckt. Außerdem enthält jeder Stein eine Botschaft, auch wenn er nur in Farbe getaucht oder mit Glitzer bestreut wurde.

Info Zwischen Froweinstraße und Geilensiepen Fundort Die Stein-Schlange entsteht am Feldweg zwischen der Froweinstraße und der Ortschaft Geilensiepen. Wanderung Wandert man diesen Weg runter und lässt die Ortschaft Geilensiepen hinter sich, kommt man in die Ortschaft Siepen oder, wenn man sich rechts orientiert, in die Ortschaft Sieplenbusch. Von dort aus kann man über Ispingrade ins Wiebachtal wandern. Wer den Feldweg hoch wandert und sich dann links orientiert kann ebenfalls ins Wiebachtal wandern. Durch das Naturschutzgebiet führen zahlreiche Wanderwege, über die man die bergische Natur ungehindert entdecken kann.

Die Steine, die sich an dem Feldweg aneinanderreihen versprühen Lebensfreude, ein Gemeinschaftsgefühl und Hoffnung. Botschaften, wie „Bleibt gesund“ oder „Es wird alles gut“ tauchen auf dem gegliederten Körper der Schlange immer wieder auf.

Andere Steine zeigen Zeichnungen von Familien in der Corona-Zeit, die Raupe Nimmersatt oder Janosch-Figuren. Andere Steine sind mit Herzen oder einem Regenbogen bemalt worden. Am Anfang dieser Woche war die Stein-Schlange 42 Meter lang und damit doppelt so lang, wie noch eine Woche zuvor. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Ende der Schlange die Ortschaft Geilensiepen erreicht haben wird – und wer weiß, vielleicht wird sie sich in Richtung Siepen und dann bis auf die Dietrich-Bonhoeffer-Straße schlängeln oder sich weiter an den Wanderweg halten und die Ortschaft Sieplenbusch erreichen. Aktuell scheint die Schlange einen Zaubersaft getrunken zu haben, der sie täglich wachsen lässt. Der Zaubersaft besteht aus der Kreativität zahlreicher Mädchen und Jungen, die sich zusammen mit ihren Eltern für die Fortsetzung des Spiels begeistern. Wer der Kopf der Schlange und damit der Erfinder des Spiels ist, wird aus dem Zettel am Anfang des Weges nicht klar. Fest steht, dass der Ideengeber aus der Nachbarschaft Momente des Glücks geschaffen hat, denn alle Spaziergänger erfreuen sich an den bunten Steinen, bleiben stehen und entdecken auf jedem Meter neue Nachrichten und Zeichnungen.