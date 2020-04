Oberbergischer Kreis : Waldbrandgefahr ist sehr hoch

Radevormwald Kreisbrandmeister Wilfried Fischer warnt vor leichtsinnigem Verhalten. Nicht nur Zigaretten und offenes Feuer können die Vegetation entzünden, auch die Katalysatoren von wild geparkten Autos.

Wärmere Temperaturen und anhaltende Trockenheit führen im Oberbergischen Kreis zu einer steigenden Waldbrandgefahr. Laut den Waldbrandgefahrenprognosen des Deutschen Wetterdienstes liegt die Gefahrenstufe in den nächsten Tagen bei Stufe 3 (mittlere Gefahr). Das Totholz und die trockenen Böden in den Wäldern können sich schnell entzünden. „Da kann der kleinste Funke einen Flächenbrand auslösen“, sagt der Radevormwalder Kreisbrandmeister Wilfried Fischer. „Bitte seien Sie deshalb beim Aufenthalt in den Wäldern besonders vorsichtig und halten Sie sich an die Regeln! Gehen Sie aufmerksam durch Wald und Flur. Melden Sie Rauchentwicklung sofort über die Notrufnummer 112“, appelliert Landrat Jochen Hagt. Gemeinsam mit Kreisbrandmeister Wilfried Fischer gibt er Verhaltensempfehlungen, die insbesondere während der derzeitigen Trockenperiode beachtet werden müssen. Dass man im Wald nicht rauchen soll, das sollte sich eigentlich bei jedem vernünftigen Spaziergänger herumgesprochen haben.