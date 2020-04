Umweltamt des Oberbergischen Kreises : Pool-Reinigung im Frühjahr - das müssen Besitzer beachten

Oberberg Wenn die entstehenden Abwässer nicht ordnungsgemäß in die Schmutzwasserkanalisation fließen, droht eine massive Gefahr für die Umwelt.

(s-g) Auch Haushalte mit eigenem kleinen Schwimmbecken bereiten sich jetzt auf die Badesaison vor. Häufig steht eine Grundreinigung an: das alte Wasser wird abgelassen und eine Filterrückspülung durchgeführt. Wenn die entstehenden Abwässer nicht ordnungsgemäß in die Schmutzwasserkanalisation fließen, droht eine massive Gefahr für die Umwelt, warnt das Umweltamt des Oberbergischen Kreises; etwa wenn das Abwasser auf direktem Weg in Bäche oder Teiche gelangt. Auch bei sogenannter Trenn-Entwässerung – über die Straßenentwässerung bzw. Regenwasserkanäle – wenn das alte Wasser aus dem Schwimmbecken in Oberflächengewässer fließt.