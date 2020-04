Expertin Anke Höller gibt Tipps : Das Gänseblümchen heilt sanft

Radevormwald Bei Erkältungen und Appetitlosigkeit hilft das Gänseblümchen. Die Pflanze spendet außerdem Trost und Willensstärke.

Das Gänseblümchen ist aber nicht nur schön und motivierend, sondern zählt auch zu den heimischen Pflanzen, die Heilkräfte besitzen. Typisch Frühlingsblume ist das Tausendschön voll mit Bitterstoffen und Gerbstoffen, ätherischen Ölen, Magnesium, Schleimstoffen sowie Vitamin A, C und E. „Das Gänseblümchen liefert sieben mal mehr Vitamin C als Kopfsalat. Ich streue das Gänseblümchen gerne in jeden Salat, um ihn noch nahrhafter zu machen und außerdem zu dekorieren“, berichtet Anke Höller. Sie nutzt das Blümchen nicht nur als Erkältungspflanze gegen Husten, sondern auch als Appetitanreger und schmerzstillendes Mittel. „Aufgrund der Gerbstoffe gilt das Wildkraut als Appetitanreger, denn sie regen die Produktion von Verdauungssäften in Magen, Galle und Leber an. Mithilfe von Umschlägen kann das Gänseblümchen bei Brüchen und Prellungen helfen“, informiert die Fachfrau über die große Wirkung des Blümchens. Die Radevormwalderin bezeichnet das Gänseblümchen gerne auch als „die kleine Schwester der Arnika“. Angewendet werden kann die Blume also innerlich und äußerlich. Wer das Gänseblümchen verzehren will, kann es in Salate oder Kräuterbutter streuen, zu einem Tee aufgießen oder als Tinktur in Form von Umschlägen oder Bädern für sich nutzen. Bei Schürfungen, Prellungen oder Muskelschmerzen wirkt das Gänseblümchen lindernd.