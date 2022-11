Kunst und Kultur in Radevormwald : Salonmusik und Chorgesang gefallen

Das Kaffeekonzert im ausverkauften Saal des Gemeindehauses der Martini-Gemeinde erfreute nicht nur die älteren Besucher. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Zum Kaffeekonzert im Gemeindehaus der Martini-Gemeinde waren am Sonntagnachmittag trotz frühlingshafter Temperaturen weit mehr als 100 Zuhörer gekommen und genossen die beschwingte Musik.

Der Saal im Gemeindehaus der Martini-Gemeinde an der Uelfestraße ist am Sonntagnachmittag zur besten Kaffeezeit fast komplett besetzt – und das trotz des wunderbaren Frühlingswetters. So voll ist es, dass sich der gemischte Chor Serenita Önkfeld und das Salon-Ensemble Bergisch Land beinahe drängen müssen. Viel schöner und wichtiger ist das Ausverkauft-Schildchen, das sich heutzutage nicht jeder Veranstalter an die Tür heften kann. Zumal es nicht das einzige Konzert an diesem Sonntagnachmittag in Radevormwald ist und das Wetter eher zum ausgiebigen Spaziergang durch raschelndes Herbstlaub einlädt.

Aber das Konzept des Kaffeekonzerts, also die Kombination von Musik sowie Kaffee und Kuchen in der Pause, kommt bestens an. Interessant ist zu sehen, dass keineswegs nur ältere Semester gekommen sind. Die sind in der Überzahl, aber zwischendrin sitzen auch einige Familien mit Kindern sowie junge Erwachsene. Musik verbindet ganz offensichtlich die Generationen. Die Besucher, ob nun alt oder jung, hatten viel Freude und Spaß an den zumeist beschwingt vorgetragenen Stücken, die mal nur vom Salon-Ensemble gespielt werden, oft genug aber auch von Chor und Ensemble zusammen.

Info Chor eint die Freude am gemeinsamen Gesang Repertoire Der gemischte Chor Serenita Önkfeld hat aktuell um die 20 Mitglieder. Im Repertoire befinden sich klassische Lieder ebenso wie moderne Melodien. Im Mittelpunkt steht die Freude am gemeinsamen Gesang. Proben Geprobt wird jeden Mittwochabend um 20 Uhr im Proberaum im Haus der Kulturgemeinde in Oberönkfeld. Wer gerne mitsingen möchte, ist eingeladen, einfach vorbeizukommen.

Der Auftakt gibt dabei die Zielsetzung des Nachmittags schon sehr gut vor. Die „Waldmeister-Ouvertüre“ von Johann Strauß ist voller Elan, mit vielen schönen Melodien angereichert und zeigt das Ensemble in bester Spiellaune. Begleitet am Klavier und geleitet werden Chor und Ensemble von Martin Storbeck, der sich zwischen den Stücken auch immer wieder mit kurzweiligen Ansagen ans Publikum wendet. „Mit dem nächsten Stück wollen wir Ihnen eine Freude machen, einfach so“, sagt er etwa nach der eingedeutschten Version des Pop-Songs „You Raise Me Up“ des Grammy-Gewinners Josh Groban, das der Chor, nur zur sanften Klavierbegleitung, als „Du fängst mich auf“ präsentiert.