Lutherische Kirche in Radevormwald : Flötentöne treffen auf Gospelgesang

Radevormwald Interessante Klänge beim Konzert in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße. Unter dem Motto „Flötentöne & Gospel“ spielte das Ensemble Flötentöne und sang der Gospelchor Radevormwald.

Trotz des viel zu warmen Herbstwetters waren die Kirchenbänke erfreulich gut gefüllt, als das Flötenensemble in „Swing Low Sweet Chariot“ einstieg. Die vier Flötistinnen - von der großen Bassblockflöte über die Tenor- und Altblockflöte bis zur winzigen Sopranflöte waren alle Stimmen vertreten - zeigten sich versiert und ließen die bekannten Melodien von Gospel-Songs wie „Nobody Knows The Trouble I‘ve Seen“ oder „Go Down Moses“ in einer so nur selten gehörten Klangfarbe erklingen, die aber fraglos reizvoll war - und vom Publikum eifrig beklatscht wurde.

Das Ensemble „Flötentöne“ wechselte sich mit dem Gospelchor ab - was dem Nachmittag eine doppelte Attraktivität verlieh. Wobei die jeweilige Klangfarbe und Herangehensweise unterschiedlich waren. Begleitet von Gerry Heldt am E-Piano, dazu ganz in Schwarz mit den bekannten bunten Schals gekleidet, war der Gospelchor optisch wie auch akustisch eine runde Sache. „Gospel kann man mit Evangelium übersetzen, und Evangelium heißt frohe Botschaft. Und wie könnte man das besser rüberbringen als durch Klatschen, Singen, Stampfen und auch Aufspringen“, sagte der Chorleiter nach dem flotten ersten Stück, das der Chor souverän und mit viel Kraft in den Kehlen dargeboten hatte.

Und letztlich konnte man die Songs und Stücke beider Ensembles an diesem Sonntagnachmittag auch wunderbar genauso zusammenfassen. Zwar müsse man „das mit dem Aufspringen“ noch mal üben, sagte Heldt und schmunzelte. Aber an der flotten und energischen Darbietung des Chors lag das nicht, wohl eher an der eher feierlichen Atmosphäre einer Kirche. Geklatscht wurde allerdings sehr enthusiastisch, etwa nach „We Are Here To Lift You Up“, „This Little Light Of Mine“, „I’ve Got Joy“ oder dem fröhlichen „All Grace Is Thee“. Schön war aber nicht zuletzt auch die Tatsache, dass das Konzert so gut besucht war, zeigte es doch, dass Kunst und Kultur nach wie vor gebraucht werden, nach wie vor ein Publikum vorhanden ist, das sich über Musik freut, das bereit ist, zur Musik zu gehen und nicht darauf verzichten möchte.