Stadtverwaltung Radevormwald : Ein Portal für Wirtschaft und Tourismus

Radevormwald Die Verwaltung hat für beide Themenbereiche eine Homepage online gestellt. Dazu zählt ein neuer Veranstaltungskalender. Unternehmen, Vereine und andere lokale Akteure können gerne Anregungen geben.

Unter der Kategorie „Tourismus und Freizeit“ erhalten die Nutzerinnen und Nutzer der Homepage einen Überblick über die Aktivitäten- und Bewegungsmöglichkeiten in Radevormwald, die kulturellen Angebote sowie über Gastronomie und Übernachtungsangebote vor Ort. Die ausgewiesenen Radtouren rund um die Stadt sind ebenso aufgeführt wie die offiziellen Wanderwege, Infos zu den Draisinenfahrten des Wuppertrails finden sich hier ebenso wie die Wassersportangebote an der Wupper-Talsperre und die von Bernhard Priggel geleiteten Stadtführungen. Nicht vergessen sind natürlich das Corso-Kino und das Freizeitbad „Life-ness“ mit dem beliebten Nessi-Kinderland. Nicht zuletzt wurde das Verzeichnis der örtlichen Sportvereine aktualisiert.

Alle Bereiche der Homepage befinden sich derzeit im Aufbau, an dem sich auch Unternehmen und Vereine beteiligen sollen. Mitmachen ist erwünscht. „Endlich ist es so weit: Die Wirtschaftsförderung der Stadt Radevormwald präsentiert sich in einem neuen digitalen Gewand. Die Website und all ihre Unterseiten befinden sich im Aufbau. Sollten die Besucherinnen und Besucher also Themen und Infos vermissen, können sie sich bei uns melden. Die Website wird umso lesenswerter, je mehr Raderinnen und Rader ihr Wissen zu ihrer Heimat teilen“, erklärt Marie Steinhauer