Chorprojekt in Radevormwald : Mitsänger für den Heiligen Abend gesucht

Radevormwald Nach drei Jahren Pause wird in der Christnacht wieder auf dem Markt gesungen. Der Chor probt jeweils freitags, wer dabei sein möchte, kann einfach vorbeikommen.

Die erste Probe liegt schon hinter dem neu gefundenen Projektchor, am Freitagabend haben sich die bislang zwölf Sängerinnen und Sänger wieder getroffen. Und die Stimmung in einem Raum im Obergeschoss der Musikschule im Gebäude der ehemaligen Hauptschule an der Hermannstraße ist gut. Als Chorleiter hat sich der Musikschullehrer Timo Deitz gefunden, für den der Projektchor gänzliches Neuland ist, auch wenn er neben seiner Tätigkeit an der Musikschule, wo er den Rock-on-Chor leitet, noch drei weitere Chöre betreut, unter anderem in Radevormwald und Düsseldorf. „Wir brauchen immer noch weitere Sänger, wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen. Es sind auch keine besonderen Kenntnisse erforderlich – man sollte einfach Freude am Singen haben“, sagt Deitz.