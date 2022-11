Hilfe aus Radevormwald für Menschen in Indien : Andheri-Basar wieder gut besucht

Radevormwald Zum 53. Mal findet der beliebte Basar der katholischen Kirchengemeinde im Caritashaus statt. Auch am heutigen Dienstag können die Besucher noch nach Herzenslust stöbern.

Er gehört zur Zeit rund um Allerheiligen in Radevormwald einfach dazu – und das schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Zum 53. Mal begann am Sonntag der Andheri-Basar der katholischen Kirchengemeinde im Caritashaus – auch am Allerheiligen-Tag, heute, Dienstag, 1. November, können Interessierte von 10 bis 18 Uhr vorbeischauen, um durch das Angebot der Stände im Caritashaus zu stöbern oder es sich mit einer Tasse Kaffee und einem Stück selbstgebackenem Kuchen gemütlich zu machen und mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen. „Was mir besonders am Herzen liegt – es sind so viele Helfer mit im Boot, die den Andheri-Basar an drei Tagen ermöglichen“, sagt Simone Kreimendahl vom Organisationsteam erfreut.

Als der erste Andheri-Basar vor 53 Jahren zum ersten Mal stattfand, sei sie ja noch nicht einmal geboren worden, sagt Simone Kreimendahl und lacht. „Entstanden ist der Basar durch die Andheri-Hilfe in Bonn, die sich um diese Zeit gegründet hat und Kontakt nach Radevormwald hatte“, sagte sie. Die Gründerin des Bonner Vereins hatte in Indien ein Waisenhaus besucht, in dem Kinder untergebracht waren, die gar keine Waisen waren, deren Eltern aber so arm waren, dass sie keine andere Möglichkeit gesehen hatten, als ihre Kinder wegzugeben. „Es gibt viele Projekte in Indien und Bangladesh, die der Bonner Verein unterstützt. In diesem Jahr geht der Erlös an die sogenannten Musahar“, sagte Simone Kreimendahl. Die Musahar stünden in Indien an der untersten Stelle des Kastensystems. „Sie werden auch als Rattenesser bezeichnet, da sie als so ‚unrein‘ gelten, dass eine Kartoffel weggeworfen werden müsste, die von ihnen berührt würde“, sagte Simone Kreimendahl. Daher könnten die Musahar nicht einmal als Erntehelfer arbeiten – und müssten so oft hungern. „Wir wollen in den Dörfern der Musahar einfache Bildungszentren schaffen, ihnen Gemüsegärten bauen, die sie dann selbst bestellen können, außerdem sollen in den Dörfern regelmäßige Gesundheitscamps veranstaltet werden“, sagte die Raderin. Das seien einige Projekte, die durch die Andheri-Hilfe unterstützt würden. Die katholische Kirchengemeinde in Radevormwald wolle das Ihrige dazu tun.