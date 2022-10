Feuerwehr Radevormwald : Mögliche Gefahrenstoffe ausgetreten – Einsatz im Gewerbegebiet

Radevormwald Am Samstagvormittag wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst alarmiert, weil es auf einem Betriebsgelände zum Austreten von Schmiermitteln gekommen war. Ob Umweltschäden entstanden sind, wird nun geprüft.

Mehrere Feuerwehreinheiten, der Rettungsdienst und die Polizei sind am Samstagvormittag zu einem Einsatz in das Gewerbegebiet an der Mermbacher Straße gerufen worden. Der Alarm war gegen 10.48 Uhr eingegangen und lautete auf den Austritt von Gefahrenstoffen auf einem Betriebsgelände.