Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Radevormwald : Sana Krankenhaus beteiligt sich an „Schuhkarton“-Aktion

Auch das Sana Krankenhaus beteiligt sich an der Geschenkaktion für Kinder in Not. Foto: Renate Krausz

Radevormwald Seit 1996 wird die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im deutschsprachigen Raum durchgeführt. Seit vielen Jahren beteiligen sich auch die Bürgerinnen und Bürger im Bergischen Land und das Sana Krankenhaus Radevormwald an der Geschenkaktion für Kinder in Not.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Sie wird seit 1996 im deutschsprachigen Raum durchgeführt. Seit vielen Jahren beteiligen sich auch die Bürgerinnen und Bürger im Bergischen Land und das Sana Krankenhaus Radevormwald daran.

„Die Aktion versteht sich als Geschenkkampagne. 132 Päckchen sind bei der letztjährigen Spendenaktion für Kinder in Moldawien und Rumänien gespendet worden, die im Sana Krankenhaus Radevormwald alle gesammelt wurden“, sagt Initiatorin Dr. Nele Bendick.

Und so kann jeder an „Weihnachten im Schuhkarton“ teilnehmen: Der Schuhkarton sollte 30 x 20 x 10 cm groß sein und gern mit Geschenkpapier beklebt und dekoriert werden. Die Kartons sollten für Jungen oder Mädchen und entsprechend dem Alter des zu beschenkenden Kindes gekennzeichnet werden. Dann kann der Schuhkarton mit Geschenken und nützlichen Dingen, wie zum Beispiel Kleidung, Spielzeug, Kuscheltieren, Süßigkeiten oder Schulmaterialien, gefüllt werden. Die Verantwortlichen bitten darum, nur neue Dinge zu verschenken. Außerdem kann gern ein persönlicher Gruß beigelegt werden.