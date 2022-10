Familienzentrum in Radevormwald : So war die Show des „Zirkus Wuppsala“

Die Kinder des Familienzentrums Wupper zeigten Geschick und komödiantisches Talent bei der Aufführung in der Aula der Grundschule auf der Brede. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald In nur wenigen Tagen stellten die Kinder der Kita Wupper gemeinsam mit den Profis des Kölner Spielecircus ein tolles Programm auf die Beine.

Es summte und brummte am Samstagnachmittag in der GGS Wupper. Aus den Boxen dröhnte beschwingte Zirkusmusik, die Aula war zur Zirkusmanege umgestaltet worden – der Manege eines sehr gut besuchten Zirkus wohlgemerkt.

Eine Woche lang war der „Kölner Spielecircus“ in der benachbarten Städtischen Kita/Familienzentrum Wupper zu Besuch gewesen, gemeinsam mit den Kindern wurde da mal eben der „Zirkus Wuppsala“ aus der Taufe gehoben. Von Montag bis Freitag wurde das Programm einstudiert, das dann am Samstag in der Aula der nahen Grundschule aufgeführt wurde.

Info Kölner Spielecircus gibt es seit 35 Jahren Arbeit Das kulturpädagogische Angebot des Kölner Spielecircus gibt es seit fast 40 Jahren, gegründet wurde er im Jahr 1983. Seitdem haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 16.500 Veranstaltungen organisiert – an denen über 650.000 Kinder mitgemacht haben. Internet www.spielecircus.de

Und was für ein Programm das war! Die kleinen Nachwuchs-Clowns, -Artisten und -Komödianten hatten jede Menge Spaß, die beschwingte Musik aus den Boxen tat das Ihrige dazu, und natürlich waren da auch die vielen großen und kleinen Menschen im Publikum, die mit ihrem ausdauernden und kräftige Szenenapplaus den Zirkus anfeuerten.

Den Anfang markierten die Clowns. Die ließen sie sich der Reihe nach mit einem dicken Gummihammer per Kopfnuss außer Gefecht setzen. Darauf reagierte die Zirkusdirektorin mit gespielter Empörung, wollte die ausgeknockten Clowns aus der Manege scheuchen, was die jedoch verweigerten. „Wenn ihr jetzt nicht sofort verschwindet, dann jagen euch die Löwen und Tiger davon!“, drohte die Direktorin. Das wirkte. Plötzlich wieder quicklebendig, stoben die fünf Clowns davon. Als nächstes erschienen kleine grüne Männchen vom Mars, die am Vormittag noch im Schulhof gelandet waren – und die Gelegenheit gleich nutzten, um eine schicke Teller-Jonglage hinzulegen.

Ebenfalls artistisch waren die „Paradiesvögel“ unterwegs, die als nächstes in die Arena kamen. In wunderschön bunte Flatterkleidchen gehüllt, balancierten die kleinen Artisten, mit oder ohne Hoola-Hoop-Reifen, mit oder ohne Augenbinde, über eine aufgespannte Slackline. Mit einem Trommelwirbel wurde das Publikum in Spannung versetzt, wenn ein besonders sensationeller Moment kam. Zur Auflockerung nach dieser nervenaufreibenden Artistik-Einlage betraten dann fünf Zwerge mit Seppelhüten die Manege und sorgten mit ihrer humorvollen Darbietung wieder für ausgiebiges Gelächter im Publikum.

Auch die drei Clowns, die dann an die Reihe kamen, waren mit ihren Ringelhemden, den bunten Hosen und den dicken, roten Clownsnasen nicht nur ein echter Hingucker, sie hatten sichtlich Spaß in den Pluderhosen, alberten hemmungslos mit einem großen Spielecircus-Clown um die Wette. Das gefiel natürlich besonders dem kleinen Publikum, das in der ersten Reihe saß und teils selbst auf seinen Einsatz wartete.

Die Zirkusdirektorin erzählte dann, dass sie in der Nacht vor dem Auftritt kaum hatte schlafen können – was aber keineswegs an der Aufregung oder am Lampenfieber gelegen habe. Dafür sei sie ja viel zu gut vorbereitet – immerhin habe man ja eine ganze Woche lang geübt und geprobt. Nein, es sei die Turmuhr bei ihr im Dorf gewesen, die zwölf Mal geschlagen habe, und um die herum mit einem Mal eine ganze Horde Gespenster geflogen sei. „Die wollten auch etwas aufführen, könnt ihr euch das vorstellen“, sagte die Direktorin. Zuerst habe sie gedacht, dass das doch gar nicht möglich sei. „So ganz ohne Probe und Vorbereitung? Wie soll das denn möglich sein?“, wollte sie wissen. Aber die Gespenster hätten sie beruhigt – und überzeugt.

Und was sollte man sagen? Als sie, ganz in flatterhaftes Weiß gehüllt, in die Manege kamen, mit bunten Tüchern um sich warfen, sah das nicht nur eindrucksvoll aus, sondern auch so, als hätten die kleinen Geister das nicht zum ersten Mal gemacht.