Freizeit in Radevormwald : Der Feierabendmarkt kommt zurück

Radevormwald Die Winterpause ist vorbei: Am 13. März öffnet der Feierabendmarkt auf dem Marktplatz. Im neuen Jahr geht es mit alten und neuen Händlern weiter.

„Der Feierabendmarkt ist in Radevormwald etabliert und wurde 2019 gut angenommen. 2020 wird es sicherlich auch gut funktionieren“, sagt sie. Den Feierabendmarkt nicht ganzjährig anzubieten, sondern auf die hellen und wärmeren Monate des Jahres zu beschränken, hält Michaela Freitag für die richtige Entscheidung. Der Versuch, den Feierabendmarkt auch im Winter anzubieten, hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. „Die Winterpause war richtig. Die Menschen in Radevormwald gehen in der Kälte einfach nicht auf den Feierabendmarkt. Das ist in anderen Städten aber auch so.“

Im März ist der Feierabendmarkt dann wieder mit einer vielfältigen Mischung an Händlern zurück, die Lebensmittel zum Mitnehmen, aber auch Gerichte zum Verzehr vor Ort anbieten. Die Mischung hat sich 2019 bewährt und soll ausgebaut werden. „Ich finde das abwechslungsreicher, und es wird auch besser angenommen. Trotzdem haben sich die Feierabendmärkte mehr zu einem Treffpunkt und weniger zu einer Möglichkeit, um einzukaufen entwickelt“, sagt die Organisatorin. Das Streetfood-Angebot wird auch beim Feierabendmarkt am stärksten angenommen. Sich nach der Arbeitswoche in der Innenstadt mit Freunden und Familie zu treffen und gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre zu essen, gefällt den Bürgern. Regelmäßig vor Ort sind unter anderem die Händler Thorsten Bordihn, Emiine Cevic und Zoltan Diehl. Thorsten Bordihn und seine „Beef Brisket“ haben in Radevormwald einen sehr guten Ruf, genau wie die Türkischen Spezialitäten von Emiine Cevic. Zoltan Diehl bietet Wild und Wein an und gehört zu den Urgesteinen des Feierabendmarktes. „Er war von Anfang an dabei und war zu jedem Termin hier“, sagt die Organisatorin. Zu den regelmäßigen Händlern gehört auch der Suppenwagen „Vivis Suppenzauber“ und Vincenzo Urso, der italienische Brotspezialitäten anbietet. Neben den regelmäßigen Händlern gibt es auch solche, die nur bei besonders schönem Wetter oder zu Aktionstagen des Feierabendmarktes nach Radevormwald kommen.