Sport in Radevormwald : Rader Handballerinnen siegen beim Niederrhein-Meister

Radevormwald Am Ende stand ein absolut verdienter 23:21-Sensationssieg beim amtierenden Niederrhein-Meister.

Eine große Überraschung gelang der weiblichen B1 der HSG Rade/Herbeck bei ihrem Auswärtsspiel bei der absoluten Spitzenmannschaft der Turnerschaft St. Tönis. Zu groß ist in der Regel der Leistungsunterschied zwischen beiden Teams. Nicht aber so zuletzt: Die HSG-Mädchen gingen von Anfang an hochkonzentriert zur Sache und stellten mit ihrer überragenden Abwehrarbeit den Gegner vor größeren Problemen, so dass sich das Radevormwalder Team in der ersten Halbzeit immer mehr absetzten konnte, berichtet Trainer Stefan Berghaus.