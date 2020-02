Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Leonid Kogan verstärkt Team im Sana Krankenhaus

Radevormwald Der gebürtige Litauer ist neuer Oberarzt in der Inneren Medizin der Klinik. Er lebt bereits seit 20 Jahren in Deutschland.

Personelle Verstärkung im Sana Krankenhaus an der Sipenstraße: Leonid Kogan kann als Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzqualifikationen und Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin, Geriatrie und Ernährungsmedizin nicht nur seine Aufgabe als Oberarzt in der Inneren Medizin erfüllen, sondern auch die Schnittstellen in andere Abteilungen verbessern, teilt Pressesprecher Stefan Mülders mit.

„Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland und wohne derzeit in Köln“, erzählt der 43-Jährige. Nach Studium und einjährigem ärztlichem Praktikum in seiner Heimat Litauen kam er nach Deutschland und lernte zunächst die Sprache besser kennen. Drei Jahren später bekam er seine erste Anstellung als Arzt und arbeitete in Aachen, Bedburg (Erft), Düsseldorf, Bonn und Leverkusen. „Eigentlich wollte ich auch noch meinen Facharzt für Gastroenterologie machen, aber das konnte ich aus organisatorischen Gründen in dem damaligen Haus nicht abschließen“, sagt er. So hofft er, auch diese Qualifikation in Radevormwald noch zu erwerben und findet dafür gute Voraussetzungen vor: Oberarzt-Kollege Efim Mokov ist Gastroenterologe mit Weiterbildungsermächtigung.