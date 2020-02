Arbeitsleben in Radevormwald : Mädchen sollen in der Forstwirtschaft hospitieren

Radevormwald Beim Girl´s Day am Donnerstag, 26. März, können 16 Mädchen aus dem Kreis Mettmann, dem Rheinisch-Bergischen sowie dem Oberbergischen Kreis in der Forstwirtschaft hospitieren – auf Einladung des Regionalforstamtes Bergisches Land.

Seit 19 Jahren ist der Girl´s Day fester Bestandteil in der Arbeitswelt. Er gilt als wichtige Initiative, um Mädchen ab 14 Jahren Einblicke in eher von Männern geprägte Berufsbilder zu geben und sie dafür zu begeistern. Beim Girl´s Day am Donnerstag, 26. März, können 16 Mädchen aus dem Kreis Mettmann, dem Rheinisch-Bergischen sowie dem Oberbergischen Kreis in der Forstwirtschaft hospitieren – auf Einladung des Regionalforstamtes Bergisches Land, das sich zum achten Mal dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe stellt, heißt es in einer Pressemitteilung. „Forstwirtschaft ist traditionell ein männerdominierter Bereich, ohne dass es hierfür sachliche oder fachliche Gründe gibt“, sagt Andreas Wiebe, Leiter von Wald und Holz NRW.