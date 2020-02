Wirtschaft in Radevormwald : Passgesetz sorgt für viel Unruhe

So einen Fotoautomaten will die Stadtverwaltung freiwillig nicht anschaffen. Foto: Schütz, Michael (msch)

Radevormwald Stadt will keinen Foto-Terminal anschaffen. Existenzängste bei Krauskopf.

In Radevormwald ist die Anlaufstelle für Passbilder das Traditions-Geschäft Krauskopf an der Kaiserstraße. In Radevormwald ist das Geschäft seit 1885 Ansprechpartner für Fotografie. Das Geschäft lebt von Passbildern. „Wenn das Gesetz tatsächlich durchgesetzt wird, können wir schließen, das kann man nicht schön reden. Wir leben davon Passbilder zu machen“, sagt die Geschäftsführerin von Foto Krauskopf. Neben Bewerbungsbildern sind Passbilder die Formate, die an der Kaiserstraße am häufigsten nachgefragt werden. Passbilder werden in dem Geschäft nicht von einem Automaten angefertigt, sondern selber fotografiert und angepasst. „Auf einen Knopf zu drücken, hat nichts mehr mit Handwerk zu tun. Die Anfertigung von Passbildern total zu automatisieren und den Behörden zu überlassen, wäre für uns das Aus“, sagt sie.