Vereine in Radevormwald : Chor Melodienreigen spricht über die Jahresplanung

Vereine in Radevormwald

Radevormwald Aus unterschiedlichen Gründen wollten sich einige Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Daraufhin wurde beschlossen, ein Vorstandsteam zu bilden.

Während der Jahresversammlung des Radevormwalder Frauenchores Melodienreigen wurden fünf Jubilarinnen durch die Vorsitzende Petra Pfeiffer geehrt. Sigrid Hoge , Traudi Schröder und Rotraut Voss sind seit zehn Jahren als Sängerinnen dabei. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Martina Tubies ausgezeichnet. Die Ehrung für 35 aktive Jahre im Chor ging an Regina Honzig .

Auch über die Jahresplanung wurde im Zuge der Versammlung gesprochen. Zunächst einmal treffen sich die Sängerinnen zur „Jahresbeginn-Feier“ im Landhaus Filde, um sich auf das Jahr 2020 einzustimmen. Im März werden die Sängerinnen anlässlich der Hochzeit einer Chorschwester in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße singen. Dafür wird bereits intensiv geprobt.

Einsatzkräfte in Radevormwald

Einsatzkräfte in Radevormwald : Feuerwehr Herbeck erhält Defibrillator

Sport in Radevormwald

Sport in Radevormwald : Rader Handballerinnen siegen beim Niederrhein-Meister

Außerdem ist im August eine Chorfahrt geplant. Traditionell gibt es auch wieder ein Musikcafé am 27. September, dieses Mal im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz. Im Dezember backen die Sängerinnen wieder leckere Reibekuchen auf dem Weihnachtsmarkt in der bereits im vorigen Jahr neu erworbenen Holzhütte. Das Altenheim-Singen im März und November macht den Sängerinnen auch immer wieder große Freude.