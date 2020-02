Heiraten in Wermelskirchen : Hochzeiten – persönlich statt altmodisch

Info

Zahl In 2019 wurden 194 Ehen in Wermelskirchen geschlossen, in etwa genau so viele wie 2018 mit 196. Höchstzahlen erfasste das Standesamt in 1995 mit 215 Ehen und 1989 mit 256.

Ehe für alle Seit dem Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe, das am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten ist, haben sich in Wermelskirchen 13 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben.

Jecke Hochzeiten Heute heiraten drei Paare, die sich den Altweiberdonnerstag für ihre Traumhochzeit ausgesucht haben.