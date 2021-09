Leben in Neukirchen-Vluyn : Der Markt der Möglichkeiten ist zurück

Neukirchen-Vluyn Nach langer Pause eröffnete der Markt wieder auf dem Denkmalplatz in Neukirchen. Das Thema lautete Vielfalt. Aussteller wie Gäste genossen die Angebote rund um Nachhaltigkeit, Upcycling und Naturschutz.

Einen guten wie sonnigen Start erlebte am Donnerstag der Markt der Möglichkeiten entlang des Denkmalplatzes in Neukirchen. Der Duft von frisch gebackenen Waffeln lockte zusätzlich. Pandemiebedingt musste dieser Markt für längere Zeit ausfallen, entsprechend galten bei der Neuauflage auf der Flaniermeile entlang der Neukirchener Buchhandlung die Hygienevorschriften und Maskenpflicht.

Bekannte wie neue Händler luden zum Stöbern ein und präsentierten sich zum Septemberthema Vielfalt. Erstmals war beispielsweise „Tante Pati“ aus Moers dabei, die eine Auswahl aus ihrem Unverpackt-Laden mitbrachte. „Wir haben Drogerie-Artikel wie Seifen und Reinigungsmittel sowie Haushaltssachen mitgebracht, die so ganz dem Aspekt der Nachhaltigkeit entsprechen. Wir hoffen auf gute Resonanz“, sagte Patrizia Paulus, die beispielsweise für Neukirchen einen Abholservice zum nächsten Markttermin anbieten will. Am 14. Oktober wird sie auch beim Feierabendmarkt in Vluyn zu Gast sein. „Mit dem Thema Vielfalt in Neukirchen wollen wir das Profil unseres Marktes stärken“, so Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt.