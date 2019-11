Workshop : Kunstvolles Gestalten mit handgemalten Buchstaben

Daniela Jantzen und ihre Tochter Giulia (8) nahmen mit Freude an dem Handlettering-Workshop teil. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Grußkarten selber gestalten und Plakaten eine persönliche Note verleihen, das macht Handlettering möglich. Die kunstvolle Gestaltung mit schönen Buchstaben liegt im Trend und die Möglichkeiten seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, sind bei Handlettering unbegrenzt.

In der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz half Diplom-Designerin Anne Pieper Frauen dabei einen ersten Zugang zu der Kalligrafie-Form zu bekommen.

Ihr Handlettering-Workshop wurde sehr gut angenommen und nahm den Teilnehmerinnen zunächst die Angst vor dem weißen Blatt Papier. „Das kann schon mal erschreckend sein, wenn man vor einer weißen Fläche sitzt und die gestalten will. Kinder machen das ganz frei und gehen direkt in die Vollen, aber Erwachsenen fällt das schwerer“, sagt sie. Um die Angst vor Blatt und Papier zu verlieren, malten die Teilnehmerinnen zunächst Buchstaben großformatig auf Papier. Wie unterschiedlich ein „A“ aussehen kann, erfuhren sie in den ersten Minuten des Workshops. Es gibt hunderte Varianten den Buchstaben zu schreiben, zu gestalten und zu verzieren. Anne Pieper empfiehlt Anfängern zunächst auf großformatigem Papier zu üben. „Da kann man mit viel mehr Schwung arbeiten und üben und sieht dadurch schneller Fortschritte“, sagt sie.