Radevormwald: Kulisse für die Heimatspiele 2018 steht

Radevormwald Ab dieser Woche probt die Lüttringhauser Volksbühne ihr neues Stück auf der Freiluftbühne. Premiere des Stücks "Üöhm Pitters Krüönselstrüükelschen" aus der Feder von Christian Wüster ist dann am Samstag, 9. Juni, 16 Uhr.

Der Akkuschrauber und ab und zu ein Klopfen sind zu hören. Ansonsten geht es ziemlich leise zu auf der Fläche der Freilichtbühne auf dem Ludwig-Steil-Platz in Lüttringhausen. Dabei sollte man meinen, es sei deutlicher lauter, wenn fast aus dem Nichts ein kleines Dorf entsteht. Die Kulissenteile wurden jetzt aus ihrem Winterschlaf in einer Scheune auf dem Bauernhof in der Schrever Heide erweckt und nach und nach wie Puzzleteile zusammengefügt. So ergeben sie das Bild der vertrauten, typisch bergischen Fachwerkhäuser.

Das rege Treiben auf dem Platz hat seinen Grund. Denn am 9. Juni geht die neue Saison der Bergischen Heimatspiele los. Und vor der Premiere des neuen Stücks "Üöhm Pitters Krüönselstrüükelschen" aus der Feder von Christian Wüster (Mundartbearbeitung: Hans Grote) soll schließlich auch noch mit dem richtigen Bühnenbild geprobt werden. Ab dieser Woche proben dann die Laiendarsteller der Lüttringhauser Volksbühne die Einsätze in der Kulisse. "Wir brauchen da einfach auch Vorlauf, damit jeder weiß, wann er wie wo zu stehen hat", erläutert Spielleiter Udo Leonhardt. Die Proberäume an der Kreuzbergstraße sind dafür schlichtweg zu klein. "Ich hoffe, dass all die Gags und Situationen, in die alle Spieler involviert sind, auf der Bühne auch klappen", sagt er.