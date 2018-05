Radevormwald: Suchtexperten warnen: Immer mehr Drogen werden online bestellt

Radevormwald Auf Einladung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Sucht und der Polizei referierte Dr. Hellmut Mahler über das Thema "Cannabis und andere Drogen".

Der Referent, Dr. Hellmut Mahler, bezog sich in seinem Vortrag über "Cannabis und andere Drogen" auf eine bereits erfolgte Info-Veranstaltung vor fünf Jahren im Oberbergischen Kreis, der an Aktualität nichts verloren habe: Alkohol sei weiterhin die wichtigste Droge weltweit, da immer noch am leichtesten verfügbar. Den weltweiten Anstieg des Drogenkonsums erläuterte Dr. Mahler als ein Phänomen des Internet-Markts. Demnach würden sich immer mehr Drogengeschäfte im Darknet abgespielt - also dem Teil des Internets, das weitgehend Anonymität ermöglicht und oft in Verbindung mit dem Handel illegaler Waren gebracht wird.