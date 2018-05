Radevormwald : Konfirmation in der Kirche Keilbeck

Die Konfirmanden (v.l.): Julian Plasberg, Fynn Schlamm, Kindergottesdiensthelferin Martina Röttger, Pfarrerin Maria Kluge, Lara Arzdorf, Jana Freese. Foto: Gemeinde

Radevormwald Vier Jugendliche - zwei Mädchen und zwei Jungen - sind in der evangelischen Kirche Keilbeck in Dahlerau konfirmiert worden. Es handelt sich um Julian Plasberg, Fynn Schlamm, Lara Arzdorf und Jana Freese. Den Gottesdienst leitete Pfarrerin Maria Kluge. Für die Geistliche war es die letzte Konfirmation in der Kirchengemeinde Dahlerau, zu der die Ortschaft Keilbeck gehört. Ihr Nachfolger wurde gestern Abend durch einen Wahlgottesdienst in der Kirche in Remlingrade bestimmt (ausführlicher Bericht folgt).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde unter: www.dahlerau.ekir.de

(s-g)