Radevormwald: Besuch im Düsseldorfer Landtag

Radevormwald

25 Bürger aus Radevormwald und Remscheid sind auf Einladung ihres Landtagsabgeordneten Jens-Peter Nettekoven im historischen Bus der Stadtwerke Remscheid zum Landtag nach Düsseldorf gefahren. Im Anschluss an die Führung gab es einen Meinungsaustausch. "Für mich ist es immer wieder eine Freude, politikinteressierte Bürger aus meinem Wahlbezirk in Düsseldorf begrüßen zu dürfen", sagt Jens-Peter Nettekoven. "Die gemeinsame Diskussion, ein wichtiges Thema war die öffentliche Sicherheit in Remscheid und Radevormwald, hat mir gezeigt, wie sehr den Bürgern gerade die Themen am Herzen liegen, die direkten Einfluss auf die Lebensqualität ihrer Heimatregion haben."