Radevormwald : Marihuana-Besitz - 23-Jähriger kommt mit Bewährung davon

Radevormwald Bei der Anhörung verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Das Gericht berücksichtigte, dass er dabei ist, sein Leben in den Griff zu bekommen.

Für einen Angeklagten ist es nie gut, wenn er vor Gericht nicht vollständig bei der Wahrheit bleibt, denn meistens fliegen die Flunkereien auf: Diese Erfahrung musste auch ein 23-jähriger Radevormwalder vor dem Amtsgericht in Wipperfürth machen, als er sich für den Vorwurf des Besitzes einer nicht geringen Menge Marihuanas sowie der Hilfeleistung beim gewerblichen Handel mit dem Rauschgift verantworten musste. Im Verlauf der Anhörung verstrickte sich der Dachdecker-Azubi mehrfach in Widersprüche.

Dabei war die Beweislage einigermaßen erdrückend: Am 16. Dezember 2016 war die Polizei durch einen Hinweis eines Nachbarn zur Wohnung des Angeklagten gekommen und hatte dort auf ihn gewartet. In der Wohnung fanden die Beamten dann zum einen 428 Gramm Marihuana, verpackt in kleine Plastiktütchen - offensichtlich zum Weiterverkauf vorbereitet - dazu noch eine Feinwaage und weitere Verpackungsmaterialien für die Drogen. Zudem wurden keinerlei Dokumente gefunden, die den Angeklagten zum Besitz des Rauschgifts ermächtigten. Der 23-Jährige, früher selbst ein Konsument von Drogen, hatte erklärt, der gesondert Angeklagte - ein Bekannter und zudem sein ehemaliger Dealer - habe ihm am Vorabend des Tattags eine Plastiktüte ihm vermeintlich unbekannten Inhalts zur Aufbewahrung vorbeigebracht.

"Sie haben früher selbst Gras geraucht und wollen mir jetzt erzählen, dass Sie nicht wussten, was sich in der Tüte befunden haben soll?", fragte der Richter ungläubig. Schließlich wurde der Angeklagte deutlich. Er habe die Tüte von seinem ehemaligen Dealer zur Aufbewahrung bekommen. Er habe gewusst, was sich darin befand. Am folgenden Tag war der Bekannte zu ihm gekommen und hatte angefangen, das Rauschgift zu verpacken. Bei den letzten 15 Tütchen habe der 23-Jährige zu verpacken geholfen - um den anderen schneller aus der Wohnung zu bekommen. Der Verteidiger appellierte an das Gericht, zu berücksichtigen, dass der Tattag bereits über ein gutes Jahr zurückliege, daher die Erinnerung vielleicht nicht mehr so eindeutig abzurufen sei. Dennoch forderte die Staatsanwaltschaft ein Jahr Haft auf Bewährung.

Der Anwalt wies darauf hin, dass der Angeklagte seit einigen Jahren drogenfrei sei, er befinde sich in Ausbildung und sei insgesamt auf dem richtigen Weg. "So kann man über einen minderschweren Fall nachdenken, dies bitte ich das Gericht zu berücksichtigen", sagte der Verteidiger.

Das tat es und urteilte auf insgesamt sechs Monate auf Bewährung sowie eine Zahlung von 500 Euro an den Radevormwalder Mittagstisch. "So doof Sie sich verhalten haben - Sie hätten wissen müssen, dass es Ärger gibt, wenn man sich gesetzeswidrig verhält", sagte der Richter in seiner Begründung.

Zusätzlich wurde dem 23-Jährigen zumindest für den Anfang ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt: "Er wird Ihnen helfen und steht Ihnen als zusätzlicher Ansprechpartner zur Seite", erklärte der Richter dem Angeklagten und wies ebenfalls darauf hin, dass die Prognosen für den 23-Jährigen durchaus positiv zu beurteilen seien.

(wow)