Radevormwald: Feuerwehrfest startet mit Ausstellung

Radevormwald Vor 150 Jahren wurde der heutige Löschzug Stadt der Rader Feuerwehr gegründet. Das wird ab dem 30. Mai groß gefeiert. Schon jetzt wird zu diesem Anlass in der Sparkassen-Hauptstelle historische Ausrüstung präsentiert.

Eine Woche vor dem Start der Jubiläumswoche des Löschzuges I der Freiwilligen Feuerwehr, hat eine Sonderausstellung in der Hauptstelle der Sparkasse an der Hohenfuhrstraße eröffnet. Bis Anfang Juni können im Foyer des Hauses historische Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr bestaunt werden. Manche davon erzählen Stadtgeschichte, andere sind aus der ganzen Welt nach Radevormwald gekommen.

Kamerad Frank Rodermann hat sich federführend um das Konzept der Ausstellung bemüht und freut sich, dass es nun alle Exponate in die Stadtmitte geschafft haben. Die vielen Feuerwehrhelme, die sich alle stark in Form und Farbe unterscheiden, sind ein Vermächtnis des verstorbenen Feuerwehrmanns Friedrich Hasenburg. "Er hat in seinem Leben die Helme aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Jahrhunderten gesammelt. Nach seinem Tod hat seine Frau die Sammlung der Feuerwehr übergeben", sagt Rodermann.