Nach Kaffeefahrtenverbot in Radevormwald: "Bürgerbusvereine werden sehr unterschiedlich behandelt"

Radevormwald Die ehrenamtlichen Fahrer in Rade fühlen sich wegen des Verbots von Sonderfahrten ungerecht behandelt. Doch wie wird es anderswo geregelt?

Wolfgang Schneidewind hatte darauf verwiesen, dass auch in NRW offenbar manche Behörden toleranter seien - und auf das Beispiel Menden verwiesen, wo der Bürgerbusverein Stadtrundfahrten veranstalte. Auf Anfrage der BM wollten sich die Verantwortlichen des dortigen Vereins allerdings nicht äußern. Und eine tolerantere Linie bei der zuständigen Bezirksregierung in Arnsberg ist nicht zu erkennen. Deren Sprecher Benjamin Hahn, teilt unserer Zeitung mit: "Bürgerbusse dienen lediglich dem Zweck, den lokalen ÖPNV an den Stellen zu ergänzen, an denen aus wirtschaftlichen Gründen kein Linienverkehr mit klar definierter Strecke angeboten werden kann. Ausnahmegenehmigungen davon sind grundsätzlich nicht möglich." Was den Verein in Menden angehe, so plane dieser "die Beantragung einer weiteren Linie, deren Streckenverlauf touristisch orientiert ist." Ob das genehmigt wird, sei aber nicht abzuschätzen.