Radevormwald: Liebe zur Musik - Liebe zu Gott

Radevormwald "Response" hieß das Motto der 28. Rader Sing- und Musiziertage. 79 Sänger nahmen an dem Konzert der Martini-Gemeinde teil. Engagement und Leidenschaft der Sänger und Musiker waren spürbar.

Die Kirche an der Uelfestraße war anlässlich des beliebten Pfingst-Konzertes voll und die Sänger konnten zu ihrem ersten Lied in eine gut besuchte Kirche einziehen. Pfarrer Florian Reinecke begrüßte die Zuhörer nach "Responsorium" und "Order my steps" und erinnerte an den RaSiMuTa-Gedanken. "Diese musikalischen Tage bringen viele Mitglieder unserer Gemeinde zusammen. Es entsteht nicht nur viel Musik, sondern neue Freundschaften", sagte er.

Steffi Buyken hat seit vielen Jahren die musikalische Leitung inne und versucht jedes Jahr, etwas Neues aus ihren Teilnehmern herauszuholen. Das diesjährige Konzert ging nach der Begrüßung mit teils tragenden, teils beschwingenden Melodien weiter und überzeugte mit ungewöhnlichen Ansätzen. Die Kompositionen und Arrangements stammten aus unterschiedlichen Epochen und Sprachen. So gehörte "Warum ich das Licht gegeben den Mühseligen" von Johannes Brahms zu den melancholischeren Stücken und "Get out of the boat" zu den spritzigen. Nach der Ansprache Gottes, dem "Call" folgte die Antwort. In dem Konzertteil "Response!" war die Gemeinde aufgefordert mitzusingen und die Kirche mit Leben zu füllen. Es folgten Medleys und moderne Lieder, wie "You make me feel like dancing".