Im Blickpunkt Straussenfarm : Neues Leben bei den Straußen und den Bisons in Emminghausen

Wermelskirchen Auf der Straußenfarm in Emminghausen schlüpfen die Küken. Etwa 150 werden es am Ende der Legezeit im Juni sein. Auf der Farm herrscht bereits jetzt Hochbetrieb. Die BM hat sich dort einmal umgeschaut.

Währenddessen hat es sich Duffy auf der Nestmulde gemütlich gemacht. "Die Eier haben wir ihr allerdings gestern Abend weggenommen", erzählt Klaus Stöcker. Manchmal würden die Straußenhennen trotzdem auf der Mulde sitzen und sich vorstellen, wie schön es wäre, ein Ei auszubrüten. Das übernimmt zumindest zu Beginn der Brutzeit auf der Straußenfarm in Emminghausen die Maschine - später in der Saison können Strauße einige Eier auch selbst ausbrüten. Bis zu 150 Küken kommen auf der Farm zwischen März und Juni auf die Welt, aktuell sind mehr als 20 geschlüpft. Die Farm lebt von der Zucht - und vom Tourismus. Deswegen müssen die Strauße vorerst auf eine Naturbrut verzichten.

Führungen Öffentliche Farmführungen in Emminghausen finden nach Ankündigung im Internet unter www.straussenfarm-emminghausen.de statt. Bis Ende Mai werden wochentags Führungen um 11 und 15 Uhr sowie am Wochenende um 11 und 13 Uhr angeboten, an Fronleichnam um 11, 12.30 und 14 Uhr. Erwachsene bezahlen 3,50 Euro, Kinder bis zehn Jahren 2,50 Euro. Gruppenführungen können unter Tel. 02193 1661 gebucht werden.

Stattdessen sammelt Mitarbeiterin Kerstin Schnabel jeden Abend zwischen 19 und 21 Uhr die Eier aus den Nestmulden ein. Sechs Tiergruppen, 25 Legehennen und 172 Strauße leben auf der Farm. Und regelmäßig kommt ein Küken hinzu. "Jedes Ei wird markiert", erklärt Stöcker, und dann kommt es in eine Vorrichtung, in der es acht Mal am Tag gedreht wird. Nach zehn bis 14 Tagen nimmt Kerstin Schnabel jedes Ei unter die Lupe. Schimmert es beim Licht der Taschenlampe durchsichtig, ist es nicht befruchtet, wird weiterverarbeitet oder einem Kunden auf der Eier-Warte-Liste übergeben. Wenn sich aber ein kleiner, dunkler Klumpen abzeichnet, entsteht neues Leben. Und das muss ganz schön kämpfen, bis es das Licht der Welt erblickt. Um den 39. Tag herum, dann liegt das Ei längst im warmen Brutschrank, sucht sich der Schnabel des Kükens einen Weg in die Luftblase. Dann betten Stöcker und seine Mitarbeiter das Ei um, es landet im Schlupfschrank. Dort können die Mitarbeiter den Tieren beim Schlüpfen zusehen. "Manchmal möchte ich einfach nachhelfen", sagt Stöcker, "aber ich muss geduldig sein." Für die Tiere ist das eine harte Prozedur: Im Todeskampf, weil sie keine Luft mehr bekommen, bringen sie genug Kraft auf, um das Ei zu sprengen. Hier und da schaut ein Schnabel aus dem Ei, die nassen Federn drücken gegen die gesprungene Schale.