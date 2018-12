Forderung der Volkshochschule Neuss: Verwirrung um Führungszeugnis

Neuss Der Leiter des Seniorensingkreises soll ein polizeiliches Dokument vorlegen.

Georg Kasters Gefühlslage war irgendwo zwischen verwirrt und belustigt, als er jetzt eine E-Mail von der Volkshochschule erhielt. In dem Schreiben vom 19. Dezember wird der 49-Jährige darüber informiert, dass er als derzeitiger Leiter des „Seniorensingkreises“ der VHS Neuss zum Abschluss des neuen Vertrags für das kommende Frühjahr- beziehungsweise Sommersemester ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss.

Die VHS habe ihre Forderung unter anderem damit begründet, dass der Gesetzgeber im Jahr 2010 ein „erweitertes Führungszeugnis“ eingeführt habe, das über Personen erteilt wird, die beruflich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise kinder- und jugendnah tätig sind oder tätig werden sollen. Aber arbeitet ein Seniorensingkreis-Leiter wirklich kinder- und jugendnah? Handelt es sich bei der VHS-Forderung womöglich um ein Missverständnis? Wie die stellvertretende Leiterin des städtischen Presseamtes, Nicole Bungert, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, müssen Dozenten, die mit Minderjährigen arbeiten, grundsätzlich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Alle weiteren Kräfte – wie in der Seniorenbetreuung – seien ebenfalls dazu angehalten eines vorzulegen - „als ein besonderes Qualitätsmerkmal der Stadt Neuss“, sagt Nicole Bungert. Das solle den Bürgern in dieser Form besondere Sicherheit und Zuverlässigkeit garantieren. „Prinzipiell ist die VHS ja eine Einrichtung, die den kinder- und jugendnahen Bereich nicht räumlich trennt“, begründet Nicole Bungert.