Statistik 2019 : Mehr Menschen pendeln nach Neuss

Neuss Die Stadt Neuss ist für Pendler weiterhin ein attraktiver Arbeitsort. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Berufs-Einpendler ist im vergangenen Jahr auf 48.056 gestiegen. Das sind 438 mehr als noch 2018.

(ahar) Aber auch die Anzahl der in Neuss lebenden Personen, die in einer anderen Stadt arbeiten, ist angestiegen: um 884 auf 36.313. Der Pendlersaldo bleibt positiv. 11.743 Menschen mehr kommen nach Neuss zum Arbeiten, als sie die Stadt verlassen. Damit ist die Quirinus-Stadt weiterhin die einzige Gemeinde im Rhein-Kreis mit positivem Pendlersaldo.

Diese Zahlen werden jährlich von der Bundesagentur für Arbeit erhoben. Stichtag ist jeweils der 30. Juni. Am 30. Juni 2019 gingen in der Stadt Neuss 72.395 Personen einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Hiervon wohnten und arbeiteten 24.291 in Neuss, während 48.056 Beschäftigte nach Neuss einpendelten. 36.313 in Neuss wohnende Beschäftigte waren Auspendler. Nahezu zwei Drittel der Arbeitsplätze in Neuss nehmen Einpendler ein (66,4 Prozent).