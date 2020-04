Auf dem Neusser Kirmesplatz : Autokino kann am Donnerstag starten

Neuss Der Vorverkauf für das neue Angebot auf dem Kirmesplatz hat bereits begonnen. Am Mittwoch wird die Leinwand aufgebaut, einen Tag später wird der erste Film gezeigt, „Dirty Dancing“.

Man kann von einer Punktlandung sprechen: Trotz der organisatorischen Mammut-Aufgabe, die die Planer in diesen Tagen meistern müssen, wird das Autokino auf dem Neusser Kirmesplatz wie geplant am Donnerstag an den Start gehen. „Es fehlt nur noch die Bauabnahme“, sagt Chef-Organisator Sven Kukulies. Die soll am Donnerstag erfolgen, ehe am Abend der Klassiker „Dirty Dancing“ über das TÜV-Gelände flimmern wird.